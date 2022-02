Polícia Militar apreende arma ilegal em Poço Redondo

Nessa quarta-feira, 16, militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga apreenderam uma arma de fogo ilegal na cidade de Poço Redondo, Sertão do Estado.

A Ciopac fazia patrulhamento pela zona rural do município, juntamente com a equipe do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), quando avistou um veículo Gol, de cor vermelha, em atitude suspeita. As equipes faziam o deslocamento da SE-230 para a barragem do Povoado Alto Bonito, quando se aproximaram do carro. Ao visualizar a PM, o motorista desembarcou do carro, atirando contra as equipes, que revidaram o ataque. O suspeito foi levado ao hospital de Canindé de São Francisco, mas não resistiu.

Com ele, os militares encontraram uma pistola calibre 380 e dois carregadores, um com 12 munições e o outro com apenas oito. O homem foi identificado posteriormente. Constatou-se que o suspeito já respondia por diversos homicídios no Estado de Pernambuco, configurando a prática de pistolagem. O veículo e todo material apreendido foram encaminhados à Polícia Judiciária, para realização dos procedimentos legais.

Fonte: Ascom PM/SE