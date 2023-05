Na manhã desta segunda-feira, 22, policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) apreenderam droga, no Bairro Atalaia, Zona Sul de Aracaju.

Os militares receberam a informação do Núcleo de Inteligência do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) sobre a existência de um ponto de tráfico, na citada região. Com base nos dados apurados, as equipes deslocaram-se até a Rua Roney de Luca, e lá se depararam com um motoboy, que ao avistar a viatura, empreendeu fuga, tomando destino ignorado.

Antes da evasão, o suspeito abandonou uma sacola que, ao ser resgatada pelos PMs, confirmou a existência de substância ilícita, do tipo cocaína.

O material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Narcóticos do Estado de Sergipe (Denarc) para adoção das medidas legais cabíveis.