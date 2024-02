No último domingo (04), policiais militares do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) recuperaram um veículo com restrição no município de Gararu, região do Alto Sertão sergipano.

As guarnições realizavam patrulhamento ostensivo próximo ao povoado São Mateus, município de Gararu, quando se depararam com um motociclista sem capacete, numa CG 150 branca sem retrovisores. Durante a abordagem, para lavratura dos autos de infração, foi constatado que a moto possuía uma restrição de roubo.

Ao ser questionado sobre a aquisição do veículo, o condutor informou que adquiriu essa motocicleta pelo valor de R$ 9.500,00, na cidade de Graccho Cardoso. Diante dos fatos, o caso foi encaminhado à delegacia plantonista em Nossa Senhora da Glória para feitura dos procedimentos cabíveis.