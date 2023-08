Policiais da Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) apreenderam uma quantidade relevante de entorpecentes no município de Japaratuba. A ação, realizada nessa quarta-feira (9), resultou nas prisões de três suspeitos de participação no tráfico ilícito de drogas.

Segundo relato policial, os militares realizavam rondas de rotina na comunidade conhecida como Babilônia, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado, ele tentou se esconder no quintal de uma residência, mas foi interceptado pelos policiais. Durante a revista, os agentes encontraram 17 papelotes de maconha com o suspeito.

Após o flagrante, o homem relatou que havia adquirido a droga em uma residência localizada na mesma comunidade, com o objetivo de revendê-la. Com a informação, os militares foram até o imóvel e questionaram a proprietária sobre o fato.

A mulher chegou a negar a denúncia, mas, posteriormente, confessou que escondia um tablete e cinco papelotes de maconha dentro da geladeira. De acordo com ela, os entorpecentes eram fornecidos por um homem, responsável pela chefia do tráfico naquela região.

Os policiais militares realizaram diligências até a residência do denunciado, mas ele não foi localizado. Mediante autorização de uma mulher que estava na casa dele, os agentes fizeram buscas no local e apreenderam um tablete e meio de maconha prensada e um pote com vários papelotes da mesma substância.

O material apreendido foi encaminhado à delegacia, juntamente com o homem e as duas mulheres suspeitos de participarem do tráfico ilícito de drogas.