Polícia Militar desarticula grupo criminoso que atuava com roubo de celulares

Policiais militares do 5° Batalhão da Polícia Militar (5° BPM) prenderam dois homens em flagrante em uma ação que desarticulou um grupo que roubava celulares na Grande Aracaju. A ação policial ocorreu na Barra dos Coqueiros nessa quarta-feira (7).

De acordo com as informações policiais, a equipe retornava de outra ocorrência quando foi acionada por um popular que informou que um homem em uma motocicleta teria feito um arrastão no local e seguido em direção à ponte Aracaju – Barra.

Os policiais fizeram diligências e encontraram o homem com a motocicleta e com uma arma de fogo na mão. Ao perceber a aproximação policial, ele fugiu, mas populares apontaram que ele havia entrado em um condomínio e informando o local que ele morava.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

No local indicado, um apartamento, os policiais encontraram dois homens. Nas buscas, foram encontrados celulares, entorpecentes, balança de precisão e um carregador de pistola. O material e os presos foram encaminhado a uma delegacia.

Ainda durante a ação policial, um dos homens confessou aos militares que estava ali para fazer o desbloqueio de aparelhos de modelo iPhone por meio de contatos no estado de São Paulo. O caso foi apresentado à Central de Flagrantes.