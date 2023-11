Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) apreenderam uma motocicleta cujo condutor transitava de maneira perigosa no município de Lagarto. O condutor, que não possui habilitação, foi interceptado enquanto empinava a moto em via pública. O flagrante aconteceu na última quarta-feira, 8.

Segundo as informações policiais, os militares realizavam rondas de rotina, quando perceberam que o condutor de uma motocicleta estava empinando o veículo nas imediações de uma praça. No momento do flagrante, populares utilizavam o espaço para prática de corrida e recreação.

Assim que percebeu a aproximação da viatura, o condutor da moto tentou fugir do local, mas foi alcançado pelos militares.

Durante a abordagem, o homem não apresentou os documentos de habilitação e de posse do veículo.

A motocicleta foi encaminhada à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE