Militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem por extorsão, em Aracaju. O fato ocorreu no estacionamento do Teatro Tobias Barreto, na tarde da última terça-feira, 7.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo no Bairro Inácio Barbosa, nas imediações do teatro, quando foi acionada pela vítima. Segundo ela, ao tentar sair com o seu carro, de um espaço público, foi abordada por um homem que alegou ser guardador de carros.

O denunciado exigiu dinheiro para que a moça pudesse sair do local e, ao receber a negativa, proferiu ameaças, alegando que riscaria o veículo.

Ao notar a presença policial, ela solicitou apoio. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

