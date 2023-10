Uma ação conjunta entre a Delegacia Regional de Itabaiana e o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) resultou na identificação de um investigado por tentativa de homicídio. Durante tentativa de prendê-lo em flagrante, ele reagiu contra os policiais nessa quarta-feira, 18, em Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, as equipes foram informadas de que um homem tentou matar um desafeto com golpes de faca. Diante da comunicação, as buscas foram iniciadas, e as equipes identificaram o suspeito através de imagens de câmeras de segurança da região.

Com a análise das imagens, o suspeito também foi reconhecido como o investigado pelo homicídio que ocorreu no dia 29 de abril em Itabaiana. Além desse crime, os policiais também verificaram que o suspeito tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região conhecida como “Vila de Pleball”.

Durante a ação policial que tentou prendê-lo em flagrante, o investigado reagiu à abordagem e houve confronto. Ele chegou a ser atingido, foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito logo em seguida.