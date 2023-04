Equipes da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 6º BPM) prenderam dois suspeitos e apreenderam duas armas de fogo e drogas no município de Salgado, região Sul do Estado. O caso ocorreu nessa quarta-feira (26).

De acordo com as informações policiais, os militares realizavam abordagens de rotina, quando um suspeito jogou uma quantidade de maconha no chão. Ele disse que era egresso do sistema prisional e fazia o transporte da droga. Uma arma de fogo foi apreendida na residência dele.

O suspeito também disse que levaria o entorpecente para uma casa localizada nas proximidades da rodoviária. No local, um homem reagiu à prisão e atirou contra os militares. Ele foi atingido e encaminhado ao hospital.

Ainda conforme relatos, no endereço indicado, foram apreendidos mais um tablete de maconha, uma pedra crack, uma balança de precisão e cocaína, além de 13 pinos vazios e um revólver calibre .38 com seis munições, sendo duas deflagradas.

Fonte: ASCOM PM/SE.