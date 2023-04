Em ação conjunta entre a Delegacia de Porto da Folha, da Polícia Civil, e a Polícia MIlitar, um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso na tarde dessa quinta-feira (27). Ele estava com drogas, celular e dinheiro no momento da prisão em flagrante.

De acordo com as informações policiais, após a equipe ser informada de que o suspeito teria ido à cidade de Nossa Senhora da Glória, os policiais civis fizeram diligências para encontrá-lo quando ele estivesse voltando para Porto da Folha.

O suspeito foi encontrado e, no momento da prisão foram apreendidos uma porção de maconha, uma de cocaína, um celular, um relógio e a quantia de R$ 147,00.

O preso já havia sido investigado pela Polícia Civil anteriormente e estava praticando crimes nas cidades, de acordo com denúncias anônimas. No momento da abordagem, a Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar.

O suspeito foi conduzido para a delegacia regional de Nossa Senhora Da Glória e encontra-se à disposição da Justiça.