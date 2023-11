A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem que praticou o crime de feminicídio que ocorreu nesse domingo, 12. O caso aconteceu na região central de Poço Verde.

De acordo com as informações policiais, a vítima foi encontrada caída no solo com ferimentos de faca por várias partes do corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas foi constatado o óbito.

O suspeito do crime foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Tobias Barreto.