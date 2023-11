Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreenderam 31 pedras de crack no município de Lagarto, na região Centro-Sul do estado. Durante a ação, realizada no último sábado, 11, um homem foi preso por suspeita de tráfico ilícito de drogas.

Os policiais realizavam rondas de rotina, quando perceberam que um motociclista estava transitando em alta velocidade pelas vias do Povoado Brasília.

Diante da atitude suspeita, os militares alcançaram a motocicleta e revistaram o condutor. Com o motociclista, os policiais encontraram 31 pedras de crack e uma embalagem contendo maconha.

Após o flagrante, o suspeito confessou que comprou todos os entorpecentes por R$200,00. De acordo com ele, o objetivo era revender cada pedra de crack por R$10,00.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE