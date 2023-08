Nesse domingo, 27, uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prendeu um homem foragido da Justiça no Povoado Santa Rosa do Ermírio, município de Poço Redondo, Alto Sertão de Sergipe.

O flagrante ocorreu às 22h, na Praça de Eventos do povoado. Ainda segundo as informações, os policiais tinham conhecimento de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, contra o suspeito, por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Ele foi reconhecido entre a multidão, durante a festa da padroeira que acontecia na localidade. Após a prisão, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Nossa Senhora da Glória.

Fonte: Ascom PM/SE