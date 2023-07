Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam em flagrante um homem que portava quase um 1kg drogas, entre maconha e cocaína. O fato foi registrado no Conjunto 17 de Março, Zona Sul de Aracaju, na tarde dessa quarta-feira (26).

De acordo com as informações policiais, a prisão ocorreu no momento em que os militares perceberam o suspeito jogando algumas porções de entorpecentes, diante da presença da viatura policial.

Ainda conforme as informações policiais, o suspeito ainda estacionou sua motocicleta e tentou se esconder em um estabelecimento comercial, mas foi abordado e preso.

Além de 730 gramas de maconha e 200 gramas de cocaína, os militares apreenderam, com o suspeito, duas balanças de precisão, uma faca e material utilizado para embalar as drogas.

Diante do flagrante, o suspeito afirmou que as drogas pertenciam a um interno do presídio e que parte dela foi repassada para ele como forma de pagamento.

O envolvido e todo material apreendido foram conduzidos à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais.

Fonte: Ascom PM