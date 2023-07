Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem em cumprimento a mandado de prisão na cidade de Simão Dias. O caso ocorreu no último sábado (15).

De acordo com as informações policiais, a equipe realizava rondas pela região conhecida como “Beco da Baiuca”, quando recebeu a denúncia de que um homem foragido da justiça estaria nas imediações da localidade.

Com base nas informações repassadas aos militares, os policiais realizaram rondas e viram três pessoas em atitude suspeita, em um lugar conhecido, pelos moradores, como ponto para consumo de drogas.

Em decorrência do flagrante, foram realizadas as buscas pessoais, mas com eles nada foi encontrado. Porém, durante a consulta de dados, foi constatado que um homem possuía mandado de prisão em aberto.

O suspeito com mandado de prisão em aberto foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

