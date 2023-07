Infelizmente, ocorreu um trágico incidente no domingo (16) no município de Itabaiana, localizado no Agreste sergipano, resultando na morte de um homem de 53 anos por afogamento. O acidente aconteceu quando ele caiu das pedras em uma área conhecida como Poções da Ribeira.

As equipes de resgate envolvidas, incluindo o Corpo de Bombeiros Militar e o Grupamento Tático Aéreo, atuaram para recuperar o corpo da vítima.