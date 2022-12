Polícia Militar prende homem em flagrante por suspeita de tráfico de drogas em Propriá

Equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar (2°BPM) prenderam, na tarde dessa terça-feira (27), um suspeito de tráfico de drogas no município de Propriá, região do Baixo São Francisco sergipano. A ação resultou na apreensão de sete tabletes de maconha.

Segundo relato policial, a guarnição recebeu a denúncia de que havia pessoas em atitudes suspeitas próximo a um ponto de ônibus, na região central de Propriá. Enquanto averiguava as informações, os militares identificaram um dos suspeitos na porta de um estabelecimento comercial. Com a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, mas foi interceptado ainda no local.

Durante a abordagem, os policiais revistaram uma bolsa pertencente ao suspeito e encontraram sete tabletes de maconha. Questionado sobre os entorpecentes, o indivíduo confessou que levaria o material ilícito para ser comercializado no município de Cedro de São João.

Após o flagrante, o caso foi encaminhado à delegacia, para o prosseguimento das investigações.