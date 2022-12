Um homem de 62 anos morreu afogado na terça-feira (27) na zona rural de Poço Redondo, no Sertão Sergipano. De acordo com o IML, a vítima se afogou dentro de um açude.

A vítima foi identificada como, MANOEL MESSIAS LEANDRO DOS SANTOS.

Ainda não se sabe sobre as circunstancias do afogamento. O corpo deu entrada no Instituto Médico Legal às 03:05 desta quarta-feira.