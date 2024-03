Na noite dessa sexta-feira (09), militares do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem pela Lei Maria da Penha, no município de Itabaiana, região do Agreste Central sergipano.

A equipe foi acionada, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender a uma ocorrência de violência doméstica, no Povoado Rio das Pedras, em Itabaiana. O suposto agressor é companheiro da vítima.

Quando os policiais chegaram ao endereço indicado, a mulher informou que foi agredida fisicamente apresentando escoriações no nariz, lábios e outras regiões do corpo. A vítima afirmou ainda que possui medida protetiva em desfavor do suspeito, no entanto estava tentando reatar o relacionamento.

Em decorrência dos fatos, a vítima foi encaminhada ao Hospital para atendimento médico e, posteriormente, as partes foram conduzidas à Delegacia Regional de Itabaiana para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE