A Delegacia de Amparo de São Francisco elucidou o crime e indiciou um homem por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, informou a unidade policial nesta segunda-feira, 22. O crime ocorreu no ano passado na quadra municipal da Rua São José, em um evento esportivo.

As investigações estavam em sigilo, e a Polícia Civil conseguiu identificar o investigado, de 19 anos. No crime, o suspeito, dolosamente, montado a cavalo atropelou um professor de educação física durante eventos esportivos dos alunos do município.

O suposto autor adentrou montado no cavalo em meio ao evento e com sinais de embriaguês. Conforme apuração policial, ele queria desligar os refletores para acabar com o evento público. Quando o professor solicitou que o suspeito saísse do local, o suspeito então praticou o crime.

Ainda de acordo com as investigações, o indiciado, supostamente embriagado, atropelou o professor que no momento do fato precisou de atendimento médico e atualmente passa bem. Testemunhas e relatório médico foram juntados à apuração policial.

O delegado Marcos Carvalho e sua equipe identificaram a autoria delitiva, e o suposto autor do fato foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Ainda não houve prisão do investigado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.