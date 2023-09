Na tarde da última quinta-feira, 28, a Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prendeu um homem por transporte de anabolizantes, no Bairro Olaria, Zona Oeste de Aracaju.

A equipe realizava a Operação Bloqueio, na Avenida Lauro Porto, quando percebeu um homem em atitude suspeita, conduzindo uma moto.

Em virtude da situação, foi dada a voz de parada, para a verificação do volume aparente sob a camisa. Durante a abordagem, os policiais encontraram, sob posse do rapaz, duas bolsas com anabolizantes.

Após confirmar a propriedade do material, o suspeito afirmou que o produto era destinado à comercialização.

O material e o suspeito foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE