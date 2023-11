Policiais militares da Força Tática do 8º BPM prenderam uma mulher com entorpecentes, no Bairro Japãozinho, Zona Norte de Aracaju, nessa quarta-feira (15).

Ao realizar rondas preventivas na comunidade conhecida como Ponta da Asa, a equipe do 8º BPM constatou que havia uma mulher com atitudes suspeitas.

Durante a abordagem, a senhora, bastante nervosa, confessou que portava 30 gramas de cocaína, um pacote pequeno de maconha e diversas embalagens plástica para fracionamento.

Assim sendo, a suspeita foi encaminhada para a Central de Flagrantes, a fim de que as providências cabíveis fossem tomadas.

Fonte: Ascom PM/SE