Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem pelo crime de tráfico ilícito de drogas nesse domingo (15). Os entorpecentes eram comercializados na residência do suspeito, localizada no Bairro Japãozinho, na Zona Norte de Aracaju.

Os policiais do BPRp realizavam patrulhamento na região conhecida como Ponta da Asa, quando moradores disseram que estavam amedrontados com a movimentação de pessoas suspeitas em uma residência utilizada como ponto de vendas de drogas.

Ao se aproximarem do imóvel para averiguar a denúncia, os PMs perceberam quando um homem arremessou dois pacotes pequenos de maconha no chão e tentou fugir do local.

Os militares agiram rápido e abordaram o suspeito, que foi flagrado com mais seis pacotes de maconha escondidos no bolso. O homem informou que comercializava os entorpecentes em sua residência.

Diante da situação de flagrante, os policiais realizaram buscas na casa e encontraram outras 11 embalagens grandes e 10 pequenas com maconha.

O homem informou que havia comprado a droga, distribuída em um total de 29 embalagens, pelo valor de cinco mil reais, com o objetivo de lucrar o dobro desse valor.

Ele foi preso por suspeita de tráfico ilícito de drogas e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.