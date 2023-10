A Polícia Civil divulgou imagens dos autores de uma tentativa de roubo contra um motorista de aplicativo em Nossa Senhora do Socorro. Eles são os mesmos investigados pelo latrocínio que vitimou um vigilante a caminho do trabalho no último dia 29 de setembro, no loteamento Piabeta, na mesma cidade.

De acordo com a delegada Thereza Simony, a investigação reuniu imagens que mostram a abordagem do crime de latrocínio. “As imagens mostram que o vigilante entrega celular e relógio, mas, mesmo assim, o garupa da motocicleta atira contra a vítima. O vigilante morreu ainda no local”, relatou

Com a apuração policial, conforme a delegada, foi identificado que a motocicleta utilizada no crime era roubada. “Tomamos conhecimento que, minutos antes, a motocicleta foi tomada de assalto no Guajará, também em Nossa Senhora do Socorro. A motocicleta foi roubada quando o dono estava indo ao trabalho”, revelou Thereza Simony.

A investigação do latrocínio também verificou que, no dia anterior ao crime que vitimou o vigilante, os autores tentaram praticar um roubo contra um motorista por aplicativo. “Eles chegaram a efetuar disparos de arma de fogo, mas não conseguiram atingir a vítima”, complementou.

Diante da gravidade dos crimes e da periculosidade dos autores, as imagens dos investigados foram divulgadas. “Para que a população nos ajude a identificá-los e a localizá-los”, acrescentou Thereza Simony, solicitando informações por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.