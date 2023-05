Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam três homens e apreenderam um veículo com restrição no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. Fato ocorreu nesse domingo (21).

De acordo com as informações policiais, os militares realizavam patrulhamento de rotina quando perceberam três homens em atitude suspeita, aparentando negociar uma motocicleta.

Durante a abordagem, foi constatado que a motocicleta possuía restrição, mas estava sendo comercializada, e um dos suspeitos já havia pago a quantia de R $2,7 mil pelo veículo.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM