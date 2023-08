Na madrugada desta quinta-feira, dia 10, um delegado da polícia civil, que estava em uma viatura descaracterizada da SSP, teve a pistola funcional subtraída por dois travestis na Orla de Atalaia.

Segundo informações do programa Jornal da Rio 2ª Edição, da Rio FM, apresentado pelo radialista Jailton Santana, os dois travestis teriam subtraído a arma do delegado em circunstâncias que ainda precisam ser esclarecidas. Policiais militares do BPTUR foram acionados e efetuaram o ROP acerca da ocorrência.

O ex-presidente do SINPOL/SE, Antônio Moraes, participou do programa e cobrou uma apuração rigorosa acerca do fato.

A Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota sobre o caso:

A Polícia Civil abriu procedimento investigativo para apurar a subtração de uma arma de fogo de um delegado de polícia na madrugada desta quinta-feira, 10, na Orla de Atalaia. As circunstâncias de como ocorreu o crime e quem são os responsáveis pela subtração estão sendo investigadas pela Delegacia de Turismo e acompanhadas pela Delegacia-Geral.

