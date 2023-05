A Polícia Militar atendeu a ocorrências de violência doméstica em diversos locais do estado, durante esse final de semana, que compreendeu os dias 20 e 21. Os casos foram registrados tanto na capital, como no interior.

Segundo as informações policiais, uma das ocorrências aconteceu por volta das 13h, no município de Laranjeiras. Militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) mantiveram contato com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro.

Ainda conforme as informações policiais, também em alguns bairros de Aracaju e em Nossa Senhora das Dores também foram registrados ocorrências semelhantes. Na capital, um desses casos aconteceu no bairro Cidade Nova, onde a vítima relatou ter sofrido agressões físicas e verbais.

Em todos os casos, a Polícia Militar encaminhou os envolvidos à delegacia especializada, para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM