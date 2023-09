Durante ação integrada entre as Polícias Militar e Civil de Pinhão, uma motocicleta Honda/Pop, furtada na cidade de Carira no dia 2 de fevereiro de 2021, foi recuperada. A apreensão ocorreu nesta quarta-feira, 13, no município de Pinhão.

A Delegacia de Pinhão realizava investigação, quando apurou que uma moto que circulava no local apresentava restrição de furto. Segundo levantamento, o veículo foi subtraído na madrugada do dia 2 de fevereiro de 2021, da porta da vítima, em Carira.

As investigações levaram ao autor e mostraram que ele estava circulando com a moto em Pinhão, na manhã desta quarta, conduzindo um familiar. Uma ação com a PM foi articulada, visando prender o homem, mas ele, ao notar o cerco policial, acabou empreendendo fuga.

As investigações continuam para localizar o suspeito do crime. Informações e denúncias que levem ao paradeiro do investigado podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181), frisando que sigilo do denunciante é garantido.