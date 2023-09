O Estado de Sergipe recebeu da União o valor de R$ 13 milhões para o primeiro grupo de profissionais, sendo R$ 8,8 milhões para a categoria própria de Sergipe e R$ 4,2 milhões para entidades filantrópicas, conforme a portaria 1.135/2023. Esses profissionais devem receber nos próximos dias, já que os órgãos envolvidos estão conferindo todos os dados para o efetivo pagamento.

No total, são 5.126 profissionais da Rede Estadual já foram autorizados pelo Ministério da Saúde a receberem a complementação do Piso da Enfermagem, sendo que 2.372 profissionais já tiveram a documentação validada e outros 2.754 ainda estão pendentes de validação, mediante os critérios estabelecidos pelo próprio Ministério. Quanto a estes profissionais, salientamos que existe um rigoroso controle de acumulação de cargos com a checagem permanentemente da base de dados do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE).

No que se refere aos profissionais das unidades filantrópicas, as informações são passadas diretamente pelas unidades para a Secretaria de Estado da Saúde (SES) alimentar o InvestSUS (ferramenta que permite o acesso aos serviços, sistemas e informações no que tange aos dados do financiamento federal do SUS).

SES