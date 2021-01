Polícias Civil e Militar prendem suspeito de roubo a açaiteria em Capela

Equipes das polícias Civil e Militar de Aquidabã prenderam Manoel Pereira dos Santos, suspeito da prática de um roubo contra uma açaiteria na cidade de Capela. O crime foi praticado na noite da segunda-feira, 11. No momento da detenção, o suposto autor da investida criminosa foi encontrado em um ônibus que se deslocava para Aquidabã. Com ele, foi encontrado um revólver, com projéteis intactos, escondido dentro de um balde.

De acordo com as informações policiais, no roubo ao estabelecimento comercial, foram levados dinheiro e uma motocicleta. A partir da análise das imagens de câmeras de segurança do local, foram verificadas as características físicas e as vestimentas utilizadas pelo autor do crime. Diante disso, um policial militar suspeitou de um homem que residia na cidade de Aquidabã.

Diante das informações, a motocicleta foi localizada numa residência de Aquidabã. Já no momento da localização do suspeito do roubo ao estabelecimento comercial, os policiais verificaram que o homem estava com o mesmo anel utilizado no dia do crime. Além disso, foi encontrado um revólver calibre 32, com seis projéteis intactos. O investigado foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à delegacia.

SSP