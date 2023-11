Na tarde desta sexta-feira, 10, em Aquidabã, policiais militares e civis conduziram três adolescentes à delegacia local, após informações sobre pessoas portando ilegalmente uma arma de fogo em via pública. Durante as diligências investigativas, os policiais encontraram o adolescente com uma arma de brinquedo, acompanhado por mais dois jovens, que também foram encaminhados à unidade policial do município de Aquidabã.

Segundo informações policiais, ao realizar a busca pessoal, foi descoberto que a arma citada na denúncia era, na verdade, um objeto de brinquedo. Nenhum dos adolescentes estava portando um armamento de fogo real. Assim, todos foram levados à delegacia para esclarecimentos.

Após serem ouvidos, os jovens foram liberados, já que a legislação não prevê detenção para casos em que apenas armas de brinquedo estejam envolvidas no caso, sem a prática de crimes.

É importante ressaltar que nenhuma vítima compareceu à delegacia para relatar ameaças ou outros crimes cometidos por esses adolescentes. Informações sobre o caso podem ser passadas pelo telefone 181.