O município de Poço Redondo foi o primeiro a decretar toque de recolher no estado. A medida que entrou em vigor na última terça-feira,24, determina que a população se recolha das 21h ás 05h.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do município e as penalidades vão de uma multa no valor de R$ 500,00 a uma condução coercitiva.

A medida vale para toda a população exceto, pessoas que trabalham realizando serviços essenciais, porém terão que comprovar onde trabalham.