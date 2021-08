PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Segunda-feira | 16/08/2021

PAUTA DESTAQUE: Motociclista morre ao bater em carro com padre Felipe

Destaques do dia

Suspeito invadiu residência e atingiu vítimas com golpe de facão supostamente motivado por vingança

Estelionatário que se passava por pastor e aplicou golpes em Sergipe é preso em Taguatinga (DF)

DHPP prende seis suspeitos de ocultação de cadáver em Aracaju

Feto é encontrado em banheiro do Nestor Piva

Número de casos de COVID continuam despencando no estado

Correspondente bancária sequestrada após assalto é encontrada 6 horas depois em Malhador

IML recolhe 17 corpos durante fim de semana

Inverno rigoroso mantém frio e chuvas até o fim de Setembro

Afeganistão: Após Talibã tomar o poder, moradores tentam fugir pelo aeroporto; houve mortes

