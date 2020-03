Quase 152 mil pessoas que já tiveram o coranavírus foram curadas

São 735,875 pessoas infectadas pelo coronavírus em todo mundo e mais de 34 mil mortes contabilizadas em diferentes países, a grande maioria dela na Itália, com 10,779 mortos.

O que muitas vezes são esquecidos pela grande maioria da mídia mundial e principalmente nacional, são os casos de recuperação de pessoas infectadas pelo Covid-19.

A China, epicentro do vírus até o momento registrou mais de 81 mil casos confirmados e 3.300 mortes, mas também registrou quase 76 mil casos recuperados desde que a pandemia atingiu o país totalizando mais de 90% de cura em casos de infectados.

Em todo o planeta, quase 152 mil pessoas que já tiveram o coranavírus, hoje estão totalmente recuperadas.

Médicos e cientistas do mundo inteiro lutam para encontrar uma vacina que seja eficaz contra a pandemia. No Brasil e em outros países, foi adotado tratamento com hidroxicloroquina para pacientes hospitalizados em estado grave e tem obtido sucesso no tratamento de muitos casos.

Há esperança.

Maycon Fernandes/Jornalista