Queda de helicóptero em Angra deixa um morto

O helicóptero que caiu no início da noite de ontem (11) em Angra dos Reis, no sul fluminense, deixou um morto. A vítima, um homem cuja identidade não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros, morreu no local. Segundo os bombeiros, ele era a única pessoa que estava na aeronave.

O acidente ocorreu por volta das 19h no distrito de Mambucaba próximo ao km 531 da rodovia Governador Mário Covas/Rio-Santos (BR-101).

O helicóptero teria derrubado ainda uma linha de transmissão de energia.