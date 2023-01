Responsável por feminicídio em Glória continua foragido

Marleide Gomes De Macedo, 51 anos, foi covardemente atingida pelas costas por um golpe de arma branca na região do pescoço pelo se ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. O fato ocorreu por volta das 19h do último domingo, 22.

Leidinha como era conhecida, foi socorrida por populares e levada para o Hospital Regional, devido a gravidade, a vítima foi encaminha para o Hospital Governador João Alves Filho, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu.

Ela foi sepultada na manhã desta quarta-feira, 25, no Cemitério Paroquial da cidade.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

O AUTOR DO CRIME

Josivan, vulgo, Branco.

Após o crime Josivan fugiu em uma motocicleta de modelo POP-Placa QMN-5D46. Já na manhã da segunda-feira, a moto foi encontrada abandonada na região do Povoado Lagoa dos Porcos em Feira Nova.

Ainda de acordo com relatos, na noite anterior ele foi visto caminhando nos pastos perto do local onde abandonou a motocicleta.

Se você tiver informações que possam levar a polícia a encontrar esse assassino, ligue para o disque-denuncia, 181. Seu nome será mantido em absoluto sigilo.