Restabelecimento total de energia no Amapá deve ocorrer semana que vem

O restabelecimento total do fornecimento de energia elétrica no estado do Amapá deve ocorrer até o próximo fim de semana, disse (7) o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O estado já está no quinto dia de apagão elétrico, após um incêndio danificado os três geradores de eletricidade de uma subestação de energia. Na manhã deste , o fornecimento de energia foi retomado em bairros da capital, Macapá, e em outras localidades do estado. De acordo com o ministro, 65% do fornecimento foi retomado.

“A carga está sendo retomada gradualmente no estado, já temos cerca de 65% da carga retomada. Esperamos que isto vá se restabelecendo até 100% nos próximos dias”, disse Albuquerque. “Acreditamos que até o final da próxima semana 100% da energia esteja restabelecida no estado do Amapá”, acrescentou o ministro.

Das 16 cidades do estado, apenas três – Oiapoque, Laranjal do Jari e Vitória do Jari – não foram atingidas pelo apagão e mantiveram a energia, pois são abastecidas por sistemas independentes.

Retorno gradual da energia

Na manhã deste sábado (7), o Ministério de Minas e Energia informou

, Albuquerque fez, juntamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e o governador do estado, Waldez Góes, uma visita técnica à subestação de rebaixamento de carga da empresa Isolux para acompanhar os trabalhos de restabelecimento do fornecimento da energia elétrica.