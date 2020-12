Retrospectiva 2020: relembre acontecimentos que marcaram agosto

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a população estimada do Brasil é de 211.755.692 pessoas. Em 2019, a população estimada era de 210.147.125 pessoas. Portanto, de acordo com a projeção, o Brasil ganhou mais 1,6 milhão de habitantes em um ano.

Rio de Janeiro reabre pontos turísticos

Alguns dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro voltaram a receber visitantes depois de cerca de cinco meses fechados por causa da pandemia de covid-19. Com descontos nos ingressos, reabrem neste sábado o Bondinho do Pão de Açúcar, o aquário AquaRio, a roda gigante Rio Star e os dois acessos ao Cristo Redentor: o Trem do Corcovado e o Paineiras Corcovado.

Agronegócio ajudou a segurar PIB durante a pandemia, diz ministra

Com safra recorde de grãos e aumento nas exportações, o agronegócio brasileiro foi essencial para segurar a atividade econômica durante a pandemia do novo coronavírus, disse a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Wilson Witzel é afastado do governo do Rio

Witzel foi afastado durante a Operação Tris in Idem, que investiga atos de corrupção no governo do estado do Rio de Janeiro. A defesa do governador afastado entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para que ele retorne ao cargo.

Excluídos da História

Estudantes produzem dicionário biográfico Excluídos da História. O trabalho foi feito por 6.753 estudantes que participaram da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB). A olimpíada foi criada em 2009 pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e reúne atualmente mais de 70 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio em uma maratona de busca pelo conhecimento em história do Brasil.

Desfile de 7 de Setembro é cancelado

Ministério da Defesa cancela as festividades de 7 de Setembro no país em função do contexto atual no mundo pela covid-19 em que não é recomendável pelas autoridades sanitárias a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público, devido ao risco de contaminação pelo novo coronavírus.

Círio de Nazaré é cancelado

A Arquidiocese de Belém anunciou o cancelamento das 13 procissões tradicionais do Círio de Nazaré. O motivo é a pandemia do novo coronavírus, que afetou mais um grande e tradicional evento no país. O Círio é realizado todos os anos em outubro, desde 1793, e costuma reunir mais de 2 milhões de pessoas pelas ruas da capital paraense.

Brasil envia ajuda humanitária ao Líbano

Cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, substância usada na produção de explosivos e fertilizantes, explodiu no início da noite do dia 4 de setembro, na área do porto de Beirute. A situação causou pânico e destruição na região. O acidente deixou mais de uma centena de mortos e milhares de feridos, muitos deles com queimaduras graves. Seis médicos brasileiros de grande experiência em traumas e queimaduras foram ao Líbano em missão humanitária de ajuda aos milhares de feridos da explosão.

Brasileiros apresentam fóssil de lagostim da Antártica

Pesquisadores brasileiros apresentaram um novo fóssil de lagostim encontrado na Ilha James Ross, na Península Antártica. A pesquisa foi publicada na revista Polar Research.

Obituário

Morreu, em Goiânia, o cacique Aritana Yawalapiti, uma das principais lideranças indígenas da região do Alto Xingu (MT). Aos 71 anos, o cacique morreu por causa da covid-19, após ficar internado por 15 dias.

Morreu, no Rio de Janeiro, a atriz Chica Xavier. Ela tinha 88 anos de idade e marcou presença no cinema, no teatro e na televisão brasileira como uma das primeiras atrizes negras a desempenhar papéis marcantes. Chica Xavier morreu em decorrência de um câncer de pulmão, descoberto já em estágio avançado.

Chadwick Boseman, o astro de Pantera Negra cujo trabalho celebrou negros norte-americanos pioneiros em suas áreas e sua cultura, morreu aos 43 anos após lutar contra um câncer de cólon por quatro anos.

O jornalista Washington Novaes morreu, em Aparecida de Goiânia, Goiás, aos 86 anos. Ele havia passado por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino e não resistiu às complicações decorrentes do procedimento. O jornalista e documentarista atuou nas redações dos principais jornais e emissoras do país e é referência na cobertura de temas ligados ao meio ambiente e aos povos indígenas.