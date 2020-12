Retrospectiva 2020: relembre os principais acontecimentos de abril

Em abril de 2020, o presidente Jair Bolsonaro assinou a Medida Provisória Nº 934, que dispensa escolas de cumprirem o mínimo de 200 dias letivos. A texto, baixado em razão dos riscos de contágio do novo coronavírus, também vale para universidades.

Com a suspensão das aulas devido à pandemia, muitos estudantes passaram a ficar em casa com os familiares, que tentaram conciliar o trabalho formal e as tarefas domésticas com atividades escolares capazes de manter os alunos na rotina de estudos.

Auxílio emergencial

Foi publicada, em abril, em edição extra do Diário Oficial da União, a lei que prevê o pagamento de uma renda básica emergencial no valor R$ 600 a trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Saque do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal começou a liberar em abril o saque do auxílio emergencial, de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do beneficiário. O objetivo da liberação aos poucos era reduzir o número de pessoas nas agências e lotéricas, evitando aglomerações.

Prazo de entrega da declaração do IR prorrogado

Cerca de 32 milhões de pessoas físicas ganharam, em abril de 2020, mais dois meses para entregarem a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. O prazo, que acabaria em 30 de abril, foi estendido para 30 de junho.

BNDES libera R$ 1,1 bi para empresas afetadas por pandemia

A liberação de linhas de capital de giro para empresas afetadas pela pandemia somou R$ 1,1 bilhão, informou em abril o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O montante equivale a 22% da linha de crédito anunciada para ajudar micro, pequenas e médias empresas.

Páscoa x pandemia

Com a pandemia da covid-19, os comerciantes tiveram que se reinventar para conseguir vender na Páscoa. As lojas de chocolate venderam produtos pela internet, por meio de aplicativo de mensagens ou sites. Houve até peixarias com serviço de delivery.

Brasil adota uso de máscaras

O uso de máscaras já vinha sendo apontado como medida importante de proteção contra a covid-19. Com a ampliação da pandemia, prefeituras e governos estaduais passaram a recomendar e até mesmo obrigar a adoção do item.

Telemedicina

O presidente Jair Bolsonaro sancionou em abril a lei que autoriza a prática da telemedicina para todas as áreas da saúde enquanto durar a crise ocasionada pela epidemia.

Saúde anuncia apoio psicológico para servidores

O Ministério da Saúde anunciou em abril o lançamento de um serviço de apoio psicológico aos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que estão atuando no combate ao novo coronavírus, sobretudo em razão do trabalho intenso e dos riscos de contaminação.

Lockdown em São Luís

Em abril de 2020, a Justiça do Maranhão decretou bloqueio máximo (lockdown) das cidades de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar em função da pandemia. Todas as atividades não essenciais foram proibidas por dez dias.

Obituário

O cantor e compositor Moraes Moreira foi encontrado morto na manhã do dia 13 de abril em casa, na Gávea, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa do músico, ele teve um infarto agudo do miocárdio e morreu às 6h. Tinha 72 anos.

O escritor Rubem Fonseca, de 94 anos, morreu no dia 15 de abril. Ele sofreu um infarto em seu apartamento, no bairro do Leblon. O escritor chegou a ser levado para o Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, onde os médicos tentaram reanimá-lo sem sucesso.

Morreu no dia 16 de abril, aos 84 anos, o escritor de romances policiais e também psicanalista Luiz Alfredo Garcia-Roza. A informação foi divulgada por sua esposa, a escritora Livia Garcia-Roza. A causa da morte não foi informada.