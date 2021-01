Rio registra altas temperaturas e Inmet prevê máximas acima de 40°C

Os moradores e visitantes do Rio têm passado dias de intenso calor e de acordo com a previsão a situação tende a se agravar. A explicação, segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Marlene Leal, é uma massa de ar quente e seco que está há vários dias em toda a Região Sudeste. A temperatura, que vinha variando em torno de 33ºC e 35ºC, aumentou. “Inclusive acima da média, que é de 34ºC”, disse a meteorologista à Agência Brasil.

De acordo com Marlene, ontem houve registro de 39 ºC e esse patamar vai continuar. “Ontem tivemos 39ºC na região metropolitana do Rio de Janeiro, e hoje também esperamos algo em torno disso, o que deve permanecer nos próximos dias”, contou, acrescentando que até segunda-feira (1º) a temperatura pode ultrapassar 40 ºC. “A temperatura só deve cair um pouco na terça-feira, quando deverá chegar a 35 ºC”. Segundo ela, as frentes frias estão chegando só na região sul do país e a umidade vinda da região amazônica não deve atingir a região.

Conforme a meteorologista, quase todo o estado do Rio teve precipitação abaixo do normal em janeiro. “Todas as regiões do Rio de Janeiro estão com índice pluviométrico abaixo do esperado, inclusive na cidade do Rio, onde a gente espera de 200 a 300 mm e estamos com acumulado de apenas 140 mm. Deve fechar o mês bem abaixo”, revelou.

A máxima de hoje na cidade do Rio de Janeiro ficou em 39,3 ºCna Vila Militar, na zona oeste. A mínima de 23,5 ºCfoi registrada no Alto Boa Vista, zona norte do município. A umidade relativa do ar ficou em 27%.