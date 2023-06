Desde 1987, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o dia 26 de junho como o Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas. A data foi criada para conscientizar a população global sobre os riscos que o tráfico de drogas traz à população, além de abranger o planejamento ações de combate à dependência química e o tráfico de drogas a nível mundial. A data leva em consideração que, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), todo ano 210 milhões de pessoas usam drogas ilícitas no mundo, das quais quase 200 mil morrem anualmente.

No âmbito da prevenção, a Polícia Militar conta com o projeto Proerd, que conta com policiais militares treinados e preparados para desenvolver o lúdico, por meio de metodologia especialmente voltada para crianças. As atividades são pedagogicamente estruturadas em lições, ministradas obrigatoriamente por um policial militar fardado, que além da sua presença física em sala de aula como educador social, propicia um forte elo na comunidade escolar.

A coordenadora do Proerd, major Adriana Littig, destacou que desde a criação da iniciativa, o programa já foi levado a mais de 370 escolas em 20 municípios sergipanos. A militar também ressaltou que o Proerd possibilita uma interpretação sobre a vivência de modo a atuar na prevenção primária, orientando sobre as escolhas na vida das crianças e relembrando os riscos do contato com as drogas.

“Nesses 20 anos de Proerd, nós conseguimos atingir mais de 83 mil crianças somente com um dos currículos do programa. Se formos levar em conta todas as outras atividades que fazemos, esse número se eleva a muito mais. É um trabalho essencialmente preventivo, no qual os instrutores fazem com muito amor e muito carinho. Uma das coisas que conseguimos fazer é a aproximação da Polícia Militar com a criança. A criança passa a ver a polícia com outro olhar, dando um valor especial à polícia”, evidenciou a major.

A coordenadora do programa também evidenciou a importância da data no processo de formação das crianças sobre os perigos do envolvimento com as drogas. “A data é muito importante para uma reflexão sobre o uso de drogas que devemos refletir sobre isso no dia a dia. É um problema que pode afetar qualquer um, sem escolher idade ou classe social Temos que refletir sobre isso todos os dias, mas a data é importante para uma reflexão especial sobre o assunto”, salientou a major.

O delegado Ataíde Alves, diretor do Departamento de Narcóticos (Denarc), ressaltou a importância da data como objeto de conscientização sobre a importância do enfrentamento ao tráfico de drogas, pois a prática criminosa impacta em crimes contra a vida. “É importante ter uma data comemorativa para que você alerte sobre o combate ao tráfico e ao uso do entorpecente. Para a polícia, é um combate diário. A droga desestabiliza as pessoas e fomenta crimes como homicídios, roubos, e porte ilegal de arma de fogo”, concluiu.