A utilização de paredões está proibida em Capela durante as festividades alusivas ao período junino. A determinação foi proferida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), em consonância com o posicionamento do Ministério Público e da Polícia Militar. A audiência contou com a presença de representantes municipais e de segurança pública. A decisão vale para os festejos de São Pedro da cidade de Capela independente da localidade da festa e abrangendo vias públicas.

De acordo com o comandante do policiamento militar do interior, coronel Sidney Barbosa, em audiência pública, foi delimitado um Termo de Ajustamento de Conduta entre a Prefeitura, Polícia Militar e representantes da atividade de paredão. “O posicionamento da Polícia Militar é contrário a essa atividade, pois entendemos que ela não está inserida no contexto cultural dos festejos juninos”, enfatizou.

Ainda conforme o comandante do policiamento militar do interior, a prática do uso de paredões não está em consonância com a tradição cultural regional da festa junina. “A parte de paredões se assemelha às situações das grandes metrópoles do Sudeste, que vem trazendo o estímulo ao consumo de drogas e outras substâncias, como podemos observar a situação com uma adolescente no Carnaval na Barra dos Coqueiros”, relembrou.

A Polícia Militar ressalta que as ocorrências envolvendo crimes e contravenções penais que, porventura venham a ocorrer no contexto das festividades alusivas ao período junino na cidade de Capela podem ser denunciados à corporação por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), no telefone 190. A Polícia Militar mantém equipes de prontidão para a segurança pública da população.