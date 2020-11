Subiu para 37 o número de mortes causadas pela colisão entre um ônibus e um caminhão, hoje (25), no interior de São Paulo, na altura do Km 171, na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taguaí e Taquarituba.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram encaminhadas para hospitais de Taquarituba, Taguaí e Fartura. Os ocupantes do ônibus eram funcionários de uma empresa têxtil da cidade de Taguaí. As causas do acidente estão sendo investigadas.