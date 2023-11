A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que é falsa a denúncia de que homens armados estariam aterrorizando o bairro Santa Maria e que estariam portando armas de fogo de grosso calibre em uma festa à fantasia.

O 1° Batalhão da Polícia Militar (1° BPM), da Polícia Militar, e a 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM), da Policial Civil, fizeram diligências para localizar a suposta arma de fogo, mas o material trata-se apenas de um brinquedo dos anos 80.

Portanto, a SSP atestou que se trata do brinquedo “antiga metralhadora super raio”, da década de 1980.

A SSP reforça o comprometimento da instituição com a segurança pública do bairro Santa Maria, que há sete anos apresenta redução nos índices de homicídio, roubos e crimes violentos.

Em consonância com as ações de segurança pública no bairro, o tenente-coronel Gladston, comandante do 1° Batalhão Polícia Militar (1° BPM) promoveu uma reunião para definir normas de realização de eventos.

A instituição ressalta que informações como essa somente prejudicam o trabalho da segurança pública e gera uma sensação de insegurança, que não representa a realidade que a população do bairro Santa Maria tem vivido ao longo dos últimos anos.