Nesta terça-feira, 31, a Polícia Civil identificou e indiciou dois suspeitos por furtos qualificados ocorridos num condomínio situado no município de Propriá. De acordo com as investigações, durante os delitos, os homens subtraíram objetos de, no mínimo, três vítimas. Entre os materiais furtados estão duas bicicletas.

Ainda segundo os levantamentos, no dia 10 de outubro, os suspeitos foram convidados ao local por um condômino, e, na saída do espaço, cometeram os furtos. A dupla foi identificada pelas câmeras de segurança no momento em que subtraía duas bicicletas, que posteriormente foram recuperadas e devolvidas aos legítimos após diligências coordenadas pelo delegado Marcos Carvalho.

As identidades dos investigados foram descobertas com auxílio do banco de dados da Polícia Civil. Com a autoria confirmada, a dupla foi indiciada por furto qualificado, crime que pode chegar até seis anos de prisão.

A Polícia Civil de Propriá solicita que outros delitos cometidos na região propriaense sejam informados através do Disque-Denúncia (181). A identidade do(a) denunciante será mantida em sigilo.