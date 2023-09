Militares do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) identificaram um homem foragido da Justiça em Nossa Senhora das Dores. A ocorrência teve início após uma situação envolvendo disparos de arma de fogo em Feira Nova, nessa segunda-feira, 4. Arma de fogo e drogas foram apreendidos na ação policial.

De acordo com as informações policiais, por volta das 23h30, a equipe estava no Povoado Pau Ferro, município de Feira Nova, onde era realizado um evento festivo, quando os policiais ouviram disparos de arma de fogo seguidos de grande correria da multidão.

Diante da situação, os policiais foram informados de um homicídio e que os suspeitos haviam corrido. Após informações de populares, a equipe iniciou a busca pelos suspeitos, e um deles foi alcançado.

O suspeito relatou que seu comparsa foi o autor dos disparos e informou o endereço desse segundo participante. A equipe ao chegar no local não encontrou o segundo suspeito, e sim uma quantidade em dinheiro e substâncias semelhantes à maconha, cocaína e crack.

O primeiro suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para devidas providências.

Seguindo as diligências em busca do segundo suspeito, as equipes receberam a informação de que ele encontrava-se em uma residência no município de Nossa Senhora das Dores. O suspeito, ao perceber a presença policial, atirou contra os militares.

Em confronto, o suspeito, que era foragido do sistema prisional e tinha mandado de prisão em aberto, foi atingido, socorrido, mas veio a óbito no hospital.

No local foram apreendidas substâncias semelhantes à cocaína, maconha e crack, além do revólver calibre 38 com seis munições, sendo duas deflagradas e quatro “picotadas”. O material apreendido foi encaminhado à delegacia.