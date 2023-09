Em ação conjunta entre a Delegacia de Japaratuba e a Divisão de Inteligência (Dipol), um homem de 43 anos foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva em Nossa Senhora do Socorro. Ele é investigado por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 4.

De acordo com as informações policiais, após a companheira do investigado ter sido presa em flagrante no último dia 9 de agosto pela Força Tática no município de japaratuba, também pelo crime de tráfico de drogas, a Polícia Civil deu andamento às investigações, angariando mais elementos probatórios e solicitando a prisão do investigado.

Ainda conforme as investigações, o homem é conhecido por fornecer drogas no município de Japaratuba. As investigações continuam em andamento, e o preso encontra-se à disposição da justiça. Informações e denúncias podem ser encaminhadas à polícia pelo Disque-Denúncia (181).