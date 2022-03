Suspeito do homicídio de cantor em Capela é preso pela Polícia Civil em Aracaju

O suspeito de praticar o homicídio que vitimou o cantor Ítalo Gouveia dos Santos, 23 anos, foi preso pela Polícia Civil na noite dessa segunda-feira (28). Ele se entregou na Central de Flagrantes, em Aracaju, na companhia de seu advogado. O autor do crime foi identificado como Carlos Daniel Barreto Santos, 19 anos. O crime ocorreu no povoado Miranda, em Capela, no dia 27 de fevereiro desse ano.

De acordo com as investigações, no dia do crime, populares festejavam um aniversário em uma chácara no referido povoado. Nessa festa, estavam a vítima, o cantor Ítalo, de Japaratuba, convidado para animar o aniversário; bem como o suspeito, Carlos Daniel, que é primo da aniversariante.

Durante a festa, na parte da noite, suspeito e vítima se desentenderam por causa de uma garota. Após tal conflito, o suspeito foi para casa, onde pegou um revólver de calibre 38, voltou para a festa e disparou três vezes contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Depois do crime, Carlos Daniel fugiu. Policiais civis da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da Delegacia de Capela iniciaram trabalho de campo, com levantamentos de inteligência e entrevistas. Assim, em menos de um mês, o homicídio foi elucidado, com detalhamento da dinâmica do crime e apresentação das evidências do fato.

Em seguida, o delegado Wanderson Bastos, responsável pelas investigações, solicitou à prisão preventiva do suspeito. O Ministério Público opinou favoravelmente e o Judiciário decretou a prisão. Assim que a prisão foi autorizada, o investigado se apresentou e já encontra-se à disposição da Justiça.