Testes confirmam petróleo de ótima qualidade no campo de Búzios

Testes realizados a partir de 5.540 metros de profundidade no extremo noroeste do campo de Búzios, na Bacia de Santos, confirmaram a presença de reservatórios de petróleo de ótima qualidade. Segundo a Petrobras, a descoberta reforça o potencial do pré-sal no campo de Búzios.

O poço (9-BUZ-48D-RJS ) está localizado a 188 km da cidade do Rio de Janeiro e foi perfurado em profundidade d’água de 1.850 metros. A Petrobras é a operadora do consórcio no campo de Búzios, com participação de 90%. São seus parceiros a ‘China National Offshore Oil Corporation’ (CNOOC ), que detém 5%, e a ‘China Southern Petroleum Exploration and Development Corporation’ (CNODC), com 5%. A CNODC é considerada a principal petroleira chinesa.