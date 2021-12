Tiroteio e apedrejamento na zona rural de Capela, resulta em dois mortos

O sábado, 04, foi marcado pela violência no interior do estado. Em Capela, município distante 44 km de Aracaju, um duplo homicídio foi registrado durante um tiroteio no Loteamento Jardim Bela Vista.

A polícia foi chamada para atender a ocorrência, e ao chegar no local, constatou o óbito de um homem identificado como Wendel Moura Santos, de 21 anos, dentro de um veículo. Um homem identificado como Tauan também foi baleado próximo ao carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o hospital da cidade, mas ao dar entrada na unidade ela veio a óbito.

De acordo com populares, a suspeita é de que o crime tenha sido um acerto de contas. Ainda segundo informações, quatro pessoas estavam no veículo quando ocorreu o tiroteio, sendo que dois dos ocupantes conseguiram fugir e outros dois acabaram sendo baleados, vindo a óbito. Após o crime, paralelepípedos foram arremessados no interior do veículo onde estava o Wendel.

Fonte: fan f1